美國總統川普於推特表示，中國已經開始購買美國農產品。他稱，其與中國的協議是中國將立即開始購買非常大量的農產品，而不是等到未來3周或4周協議簽署之後。

他續指，金融服務及其他協議的範圍也正開始準備。與中國關係非常良好，將完成大規模的協議第一階段，然後直接進入第二階段，而第一階段協議很快就會完成並簽署。

川普又提到，10月15日時不會將中國進口商品關稅由25％上調至30％，仍會維持於25％。

中美兩國上周五結束為期兩天的貿易談判後，川普宣布達成首階段貿易協議。美方稱，中國將於未來兩年，每年購入400億至500億美元的美國農產品，美國則暫緩原訂於15日提高2,500億美元中國貨品的關稅率，並考慮是否把中國剔出匯率操縱國名單。由於協議文本擬定需時，預計兩國元首將於下月在智利舉行亞太經合組織（APEC）峰會期間正式簽署協議。

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