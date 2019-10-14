第29屆亞洲棒球錦標賽，於14日起至10月20日在台中洲際棒球場盛大登場，這次亞錦賽中取得前2名的隊伍，將取得2020東京奧運「6搶1資格賽」參賽門票。今晚首場將由地主中華台北出戰香港，歡迎民眾踴躍進場觀賽，為中華隊加油!

運動局表示，每2年舉辦一次的亞洲棒球錦標賽由亞洲棒球總會主辦，並由亞洲各國輪流承辦，自1954年起已邁入第29屆，而台中市今年已是第4度迎來這場亞洲棒球盛事，這次有日本、中國、韓國、香港、菲律賓、巴基斯坦、斯里蘭卡以及地主中華台北共8隊參賽，歡迎各地選手到來，也鼓勵市民朋友進場觀賞。

運動局強調，明年為2020東京奧運年，棒球項目在睽違12年後重返奧運賽場，這次亞錦賽是擠進東京奧運窄門的管道之一，在賽事中取得前2名的隊伍(已有保留權的主辦國日本除外)，將取得明年3月前進奧運「6搶1資格賽」的參賽門票。明晚中華台北出戰香港，歡迎民眾進場為中華隊加油。詳情請上中華民國棒球協會官網(https：／／event.get-win.com.tw／BFA2019／)查詢。

中華民國協會秘書長林宗成、亞洲棒球總會秘書長同時也是台灣體育運動大學校長林華韋、市府運動局長李昱叡共同勉勵各隊選手全力以赴，而我國代表隊總教練李盈南和選手代表吳昇峰也有信心地說，獎牌一定會留在台灣，中華隊上下一心將全力奪勝。

運動局指出，亞錦賽後洲際棒球場，11月將緊接舉辦世界12強棒球錦標賽台灣區預賽，而洲際棒球場同時也是中信兄弟隊的主場，日前舉行傳奇球員「恰恰」彭政閔的引退儀式，打破中職史上入場人數的紀錄。台中市棒球運動蓬勃發展，除有學校校隊、成人業餘隊，還有與市府共同在地經營的職棒隊伍中信兄弟，市府將持續推動棒球運動，將台中打造為陽光運動城市。

(中時 )