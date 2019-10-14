柯「吸安」失言惹議 藍議員要求帶柯P去驗尿 11:172019/10/14 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨市議員汪志冰（見圖）質疑14日專案報告時，痛批市警局為了反毒，費盡洪荒之力，市長卻猶如絆腳石一般，當場要求市警局長陳嘉昌，在專案報告結束後，立刻帶市長去驗尿。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨市議員汪志冰要求市警局長陳嘉昌（左），在專案報告結束後，立刻帶市長（右）去驗尿，兩人則苦笑回應議員的要求。（陳怡誠攝） 柯文哲市長日前到台中行程開玩笑以吃安、吃安非他命說明挑戰「一日雙塔」成功的成績，引發失言的批評，國民黨市議員汪志冰質疑14日在市議會專案報告時，痛批市警局為了反毒，費盡洪荒之力，市長卻猶如絆腳石一般，當場要求市警局長陳嘉昌，在專案報告結束後，立刻帶市長去驗尿，若有就抓去勒戒，如果沒有吸毒就是妨害公務。 (中時 ) #市長 #驗尿 #報告 #專案 #雙塔 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳建仁聖德專案起程 將邀請教宗來台訪問 02:492019/10/11 政治 世界貿易組織：服務貿易將持續活躍十年 17:312019/10/11 財經 報告交白卷竟拿滿分 教授曝真相 17:252019/10/11 日常 柯P為什麼痛恨陳菊？ 林濁水找到原因 17:522019/10/11 政治 美匯率報告中下旬發布 楊金龍：台不會列觀察名單 04:092019/10/12 財經要聞 韓國瑜該請假就請假？他：發言人亂講話 08:362019/10/12 政治 HOTEL COZZI和逸飯店 推秋季住房專案 04:092019/10/13 產業．科技 吃安非他命完成一日雙塔 柯P：我是開玩笑的 18:002019/10/13 政治 中小企千億融資專案 達成率過半 04:102019/10/14 金融．稅務 柯開玩笑稱一日雙塔靠毒品 汪志冰要求驗尿送辦 10:572019/10/14 政治 政治熱門新聞 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓粉五虎將彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 - 政治 韓粉注意！韓國瑜19號辦造勢 地點竟選在這？ - 政治 邀蔡辯論 陳致中竟超不爽砲轟韓國瑜！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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