國民黨市議員汪志冰要求市警局長陳嘉昌（左），在專案報告結束後，立刻帶市長（右）去驗尿，兩人則苦笑回應議員的要求。（陳怡誠攝）

柯文哲市長日前到台中行程開玩笑以吃安、吃安非他命說明挑戰「一日雙塔」成功的成績，引發失言的批評，國民黨市議員汪志冰質疑14日在市議會專案報告時，痛批市警局為了反毒，費盡洪荒之力，市長卻猶如絆腳石一般，當場要求市警局長陳嘉昌，在專案報告結束後，立刻帶市長去驗尿，若有就抓去勒戒，如果沒有吸毒就是妨害公務。

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