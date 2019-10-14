台灣運彩你絕對有聽過，但你知道它的代表人物嗎？他們在今年推出Q版玩偶「運彩兄妹」，在廣告文宣、記者會、消費者活動、投注站的海報上都能看見運彩兄妹的身影，原來他們的出現與台灣運彩總經理林博泰有關係！

運彩「大運哥、小彩妹」萌翻天！主題曲歌詞竟超有意義

某天，林總經理他收到一張小朋友畫的Q版生日卡片，畫中的他雙手各牽著一名身穿台灣運彩LOGO衣服的男孩女孩，之後就以這兩個人物為發想，創造出代表台灣運彩的「大運哥」及「小彩妹」，更賦予兩人個性，還為他們創作2個版本的主題曲，並編排動感活潑的舞蹈，傳遞台灣運彩帶來的歡樂。

大運哥是個熱愛和平的天秤座，自信滿滿、沉穩理性，他喜愛讀書、熱愛分析運動賽事、喜歡研究球員表現的陽光男孩，也是一位運動狂熱分子，精通各種賽事資訊；而小彩妹則是熱情活潑的牡羊座，善於交際、好奇心旺盛，喜歡跳舞、愛好戶外活動，有趣的是她喜歡挑戰大運哥的運動知識，也是一位熱愛運動明星的追星一族。

歌詞中「買運彩，看比賽，更精彩」是「利己」的表現/截取自youtube

主題曲「運動真精彩」的架構是由運彩「利己」、「利人」的核心價值，以及運彩球種、玩法組成，期許大家能夠透過主題曲的傳唱，就能想到台灣運彩。而歌詞中「買運彩，看比賽，更精彩」就是「利己」的表現，意指買張運彩後，觀看賽事會更刺激、更有感，如同吃爆米花看電影更享受，若是幸運地中獎了，其中帶來的成就感及喜悅會讓人深深愛上運彩投注。

「買運彩，助體育，增光彩」是表現「利人」的核心價值/截取自youtube

「買運彩，助體育，增光彩」則是表現「利人」的核心價值，因為每投注100元就有10元會自動挹注「國家運動發展基金」，可以在娛樂的同時振興台灣體育、培育更多台灣之光，而台灣運彩5年5個月營運下來，已號召社會大眾買運彩挹注「國家運動發展基金」已逾180億元。所以下次想要做公益卻不知從何下手時，不如就買運彩助體育也娛樂到自己！

(中時電子報)