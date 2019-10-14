《禁蒙面法》生效十日以來，社會反彈聲浪不跌反升。香港基本法委員會副主任譚惠珠日前接受大陸媒體訪問，指示威者出現預期的反彈，是上演「最後的瘋狂」，正好說明這次立法是對症下藥、踩到了他們的痛腳。

譚惠珠表示，《禁蒙面法》法例的成效不是短短幾天的事，呼籲司法機關嚴正執法，因為只有真的有人因非法蒙面進了監獄，法例的阻嚇性才能完全顯示出來。她指，持續四個多月的暴亂，法庭積壓了大量案件，需要排號審理，建議香港藉鑒國外的一些做法，例如成立暴亂特別法庭，專門審理這段時間的暴亂案件。她亦重申，止暴制亂不可能靠一條法例就能做到，需要立法和司法部門以及全香港市民積極配合。

對於有社會意見批評政府繞過立法會，她重申《禁蒙面法》性質屬先訂立後審議的附屬法例，立法會10月中旬復會後，將提交立法會審議。她指該法將有助於警方執法，是「止暴制亂的一把利器」，有理智、負責任的議員都會支持，相信法例一定能獲得通過。

同時，她亦有回應前港督彭定康指政府制訂《禁蒙面法》是瘋狂的言論，形容英國早就出台了《禁蒙面法》應對抗議示威和騷亂，是典型的雙重標，又指彭定康已經過氣，要靠香港話題來增加存在感。

(中時 )