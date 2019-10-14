再駁高市府挖石油 韓國瑜怒嗆蘇貞昌「全盲」

2020總統大選進入倒數，國民黨總統參選人韓國瑜能否扳倒尋求連任的蔡英文，引起外界關注。然而，韓雖然有許多鋼鐵韓粉，但也有許多曾投給韓國瑜的民眾內心逐漸動搖。有網友問及，「何時的什麼事件，讓你看透韓國瑜的套路？」該問題引來許多網友議論，其中有名網友則講出真實心聲。

網友huanglove在PTT發文指出，超多人去年的時候，曾經投票給韓國瑜或者曾經支持幫他說話的，但看到或經過很多的事件之後，才讓支持者看透韓國瑜，最後心死不支持。他問及壓垮心中對韓國瑜支持的最後一根稻草，是什麼時候的什麼事件？他說他對韓國瑜超反感的起始點有點晚，起自於韓原先說對2020不考慮，要專心拚市政，最後卻宣布參選的時刻。真正變成大黑韓，是從韓說「挖石油是誰說的」那刻，正式蛻變為韓黑。

對此，有許多網友回應表示「蔡英文的套路可是從35年前騙學歷就開始了」、「小英這麼多事蹟你沒轉黑英？」。但也有網友認為「從他說要選總統開始」、「韓五點」、「去年辯論就知道啦」、「狂跳針發大財以後」。

此外，網友GYda則認為，感覺沒有看不看透的問題，韓的行為、作風都沒什麼改變，是每個人自己對韓的看法改變，才會有看透之類的感覺。他認為，每個參選人在參選時都會端出政策牛肉，希望民眾可以支持他，這些都很正常，只是有些人可能會介紹他這塊牛肉，不管是肉的來源（構想來源）還是肉要怎麼料理（如何實行）。再來就是要看民眾能不能被參選人吸引，被「用說的料理」吸引。

該網友認為，韓當初選上高雄市長，是說出一嘴好料理吸引大部分民眾，在這場料理大賽中擊敗對手，贏得高雄。現在韓想要繼續往上爬，要拚總統，就要看他如何說出一嘴好料理，看能不能繼續吸引到大部分的群眾，讓群眾們可以繼續支持這位廚師，並在這場料理大賽中擊敗這次的對手。

(中時電子報)