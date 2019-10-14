日前蔡英文說「台灣不缺電」，中火1至4號機組應該立即停機拆除！台中市議員黃馨慧表示，蔡英文執政3年多，自己博士論文說不清楚，連台灣缺不缺電也講不明白？如今既然承認「不缺電」，台中281萬人要求中火1至4號機組立即停機拆除，盧市府年底不再發許可證，蔡英文不要再把中部人當成民進黨「心中最軟的一塊」！

市議員黃馨慧說，2016年蔡英文上任力推「非核家園」，廢核後、電力缺口必須燃煤、燃油彌補，台電備轉容量率僅剩1.64％，隨後發生815大停電，台中人至今被迫「用肺發電」。為此，盧市長可以虛心受教，而前市長林佳龍「貫徹黨意」有沒有道歉？

黃馨慧認為，蔡英文107年6月啟動核二廠二號機組後，108年備轉容量率增到10％，卻仍花費上兆元發展離岸風電，台電每年要多花2400億元買電、連續20年，加上廢核四台電損失2千餘億元，2020若民進黨國會過半，調漲電費「全民買單」勢在必行，真正債留子孫！

黃馨慧強調，既然蔡英文啟動核二發電，台灣已不缺電，檢視中火於80年商轉的一、二號機組，及81年商轉的三、四號機組應該立即停機除役、直接拆除，而不是轉作「備用機組」，用話術呼攏台中人。

黃馨慧痛批說，蔡英文選前說「勞工是心中最軟的一塊」，選後立刻翻臉要勞工「自立自強」、「去和老闆說」。如今，民進黨主張「非核家園」後又啟動核二；說不缺電，又發展上兆風電、新增中火機組。試問，中部人你難道不生氣嗎？

(中時 )