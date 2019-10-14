一隻名叫「女公爵」（Dutchess）的獵狐犬2007年2月某天溜出佛羅里達州奧蘭多的家門，之後便一去不復返；始終抱持有朝一日能尋獲愛犬的飼主12年後在1600公里外與牠團圓。

「華盛頓郵報」（WP）報導，極度難過的史傳（Katheryn Strang）一開始做了很多「尋狗啟事」海報，還接連數個月天天都到當地流浪狗收容所查看，絕望地想找到女公爵。而在本月11日，她終於跟失蹤12年的狗狗團圓了。

一名男子在匹茲堡地區發現這隻失蹤已久的狗狗躲在他的小屋中，當地離奧蘭多（Orlando）有1600多公里遠。他帶微微發抖的女公爵到「人道動物援救」（Humane Animal Rescue）收容所，掃描晶片後，循線找到人搬到佛州波卡雷頓（Boca Raton）的史傳。

一直希望女公爵有天會回來的她11日在收容所哭著接過愛犬，收容所員工在臉書（Facebook）上傳這場感人肺腑的團圓影像，並寫道：「這就是為何我們做我們在做的事。」

影片中可以看到史傳說，「嗨，女公爵，寶貝，我好想妳」，她邊摸著狗狗的臉邊說「妳的臉都是白的」。

無人知曉女公爵如何跋涉到匹茲堡，或牠過去12年發生了什麼。史傳開玩笑地說，狗狗可能會「告訴我一些故事」，她表示自己無法想像女公爵一路走到這裡。

人道動物援救收容顧問費雪（Torin Fisher）說，現在14歲的女公爵被送到收容所時，又饑餓又發抖還「非常需要修指甲」。費雪表示，女公爵也對「環境有點緊張，而誰又能怪牠呢」。除此之外，牠的健康狀況還不錯。

費雪表示，收容所員工很快發現狗狗身上植入的晶片，並追蹤到飼主。看到史傳住在佛州，她還認為這家人一定是最近剛搬到匹茲堡，直到打給對方時才知道「實際情況多麼令人難以置信」。

費雪表示：「我們講電話時，才知道整個故事的來龍去脈。我們都同樣興奮、訝異和驚喜。」

即使過了這麼多年，史傳始終抱持能找回女公爵的希望，她每年支付15塊美元（約新台幣460元）的年費維持晶片有效。

不過，史傳開車到匹茲堡時都還是難以置信。她說：「在還沒把牠擁入懷裡前，一切都是那麼令人撕心裂肺。」

(中央社)