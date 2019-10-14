農委會農航所捨棄7億購買航遙測飛機的方案卻選擇以17億向廠商租賃飛機引發爭議有圖利之嫌。國民黨立院黨團今舉行記者會要求農委會調查，釐清之前將凍結預算；國民黨立委馬文君更進一步質疑，農航所公開的效益報告可能是廠商寫的。

馬文君指出，農航所公布在網站上的航遙測飛機更新計畫成本效益分析報告自己說自己是外行的，對飛機一竅不通。而這份報告更荒謬的地方在於，報告中說「在飛機引進、改裝、 人員訓練及民航局五階段申請等複雜程序相較農委會首次採購，民航業者較為熟悉且迅速。」

馬文君質疑，這些說不定都是廠商幫農航所寫的，這裡提到民航局五階段申請簡直離譜，全世界公務機都不需要民航局檢驗，不管是空軍一號還是黑鷹直升機都不用五階段認證，只有私人航空器才需要，這樣顛倒的用意是什麼？

對於農航所以取得空窗期長短來作為選擇條件，馬文君指出，事實上直接洽詢原廠或上網搜尋就知道，現在該機型只要6個月就能取得，民航局2012年就採購過，同樣的文件複製貼上是要花多少時間，整個程序跑完甚至不用兩年，比民間業者取得還快。

馬進一步指出，這案子的計算方式完全離譜，捨棄價格較低的直接採購而選擇比較貴的租賃方式，且租賃方式也有分成「乾租」（僅租飛機）跟「濕租」，農航所竟然還是選擇較貴的「濕租」（除了租飛機之外，連同機組人員、廠房也一起租）。

國民黨立委林為洲也指出，內政部空勤總隊目前負責維護現役的航遙測飛機，由空勤總隊派飛行員跟保養，機齡40年的飛機一年保養費也才2000萬，新飛機保養費肯定又更低，真的有需要多花10億嗎？空勤總隊可以幫你開、幫你保養，為何不用原來的制度？一定要這樣花國家的錢嗎？

馬文君認為，這案子明顯讓人感覺有圖利廠商的感覺，真得是「政府在幫民間業者買飛機」。馬表示，航遙測飛機除了空拍空照，也可以改裝成醫療救援機，國家掌握自主性，使用用途可以更多元，因此應該停止標案的進行，重新思考經費該如何使用才是對國家最有效益的。

(中時 )