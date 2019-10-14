交通部次長黃玉霖8日表示，將投入300億元經費實現2030年公共運輸大巴士全面電動化的目標。不過立委指出，電動化進度緩慢，現行電動公車僅佔總數4％，且電動車問題多，業者購買電動公車自備款還是柴油公車的2倍以上，擔心該政策成效恐怕「很悲觀」。

交通部次長黃玉霖8日出席2019新能源車國際研討會時表示，交通部除與經濟部合作推動電動機車，同時也投入300億元，進行2030年電動巴士計劃，除了市區公車電動化，包含偏鄉客運、高速公路客運，都要全面電動化。

為鼓勵業者更換電動公車，交通部也推出補助計畫，在「公路公共運輸補助電動大客車作業要點」規定中，電動大客車車體補助分為汰舊換新、新闢路線2類別，汰舊換新由交通部補助每輛49％、最高353.8萬元；新闢路線補助80％、最高520萬元。據資料顯示，自2017年至今年6月，汰舊換新已補助185輛、新闢路線已補156輛。

立委鄭寶清今於立法院交通委員會上指出，雖交通部宣示2030年大客車將全面電動化，但依據統計，市區公車共1萬612輛，若要達標每年需增900輛以上，然而至今年6月底，電動化營業大客車（不含遊覽車）卻僅有470輛，僅為總數的4％，要實現該政策目標恐有困難。

鄭寶清表示，電動公車有三大難題，包括經費高、電池衰退、零件不穩定，購買電動公車雖有補助，但由於金額較高，業者購車初期仍需投入700萬元，剩餘金額則需分12年攤還，相比柴油公車只需自備300萬，相差2.3倍。

公路總局局長陳彥伯表示，目前距離2030電動巴士計畫目標確實仍有距離，公總分為三階段實施，包括示範、推廣、普及，路政司與運研所也正研擬示範型補助中，未來仍會以補助方式鼓勵業者逐步更換，以提升車輛品質，另外目前汽柴車尚無落日計劃表。

(中時 )