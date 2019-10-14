千里之行始於足下，對許多弱勢家庭的孩子來說，有雙合適的鞋子卻是大不易，新北市樂心關懷協會透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈750雙鞋子，總價值約90萬元，用來幫助板橋及土城區各國中小學弱勢學童，積極彰顯社會公平正義之情懷，讓愛傳播。

新北市教育局今舉辦「鞋力同行，擁愛相隨」捐贈記者會，由新北市副市長謝政達代表受贈，並致贈樂心關懷協會感謝狀。

謝政達表示，新北市好日子愛心大平台今年6月17日成立以來，協助各局處專案媒合，做為資源調度盤整，讓想行善和需要幫助的人，都能透過這個平台媒合、運作，感謝樂心關懷協會捐助，希望帶動其他慈善機構及企業共襄盛舉，讓愛永續，擁愛相隨。

樂心關懷協會理事長林陽晉表示，協會成立4年多，持續辦理「步步高升」捐鞋活動，累計捐贈出2500雙鞋子，此次捐贈750張全家福「鞋」兌換券，提供給新北市教育局、社會局、板橋區及土城區各國中小學，共750戶弱勢家庭，希望幫助學生安心學習、快樂成長。

(中時 )