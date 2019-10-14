「公民假日論壇」第二場選在深綠選區「三民公園」舉辦，人氣相較第一場少了許多。（袁庭堯攝）

國民黨總統候選人韓國瑜近來民調下滑，讓人擔憂選情面臨崩盤危機！但日前韓粉在彰化造勢，即使韓國瑜沒來，但現場卻是人山人海，擠爆小公園。反觀，號稱罷韓連署書已達標的罷韓團體「公民割草行動」13日舉辦活動，現在卻冷冷清清，不禁讓人懷疑，韓國瑜聲勢真有下滑？且網友比對兩場活動現場照，直言差很大！

罷韓團體「公民割草行動」13日刻意選在深綠地區「三民公園」舉辦，民進黨議員黃文益、鄭孟洳、李昆澤也到場支持。但活動一開場，座位區只聚集數十位民眾、坐滿三成，相較於第一場在鳳山龍成宮舉辦的論壇、600人的聲勢明顯冷清許多。甚至還發生一名72歲資深民進黨員蘇老先生登台痛批國民兩黨骯髒，立刻被聽眾怒嗆下台，該活動「尊重言論自由」的原則破功也讓主辦單位感到尷尬。

反觀韓粉五虎在彰化縣主辦的韓粉造勢活動，此行由擔任韓國瑜中區競選辦公室副執行長的彰化縣議長謝典林安排，立委參選人謝衣鳳、前立委鄭汝芬、立委柯呈枋，彰化縣副縣長洪榮章與縣議員劉淑芳等全程陪同。這場活動只是在一小公園舉行，且韓國瑜並未親自出席，但熱情藍營支持者和韓粉親自到場支持，韓粉更拍下空拍影片，人數之多，讓不少人感到非常訝異。

(中時電子報)