民進黨北市議員高嘉瑜13日提出，希望蔡英文總統和台北市長柯文哲可以在捷運民生汐止線、東環線攜手合作。國民黨北市議員李明賢詢問，是否願意出席行政院會或找蔡總統見面，爭取東環線環評的進度？柯文哲則回「你都問我，她都聽到了，就看她良心！」高嘉瑜則追問是否可合作？柯說「公務上可以」。

李明賢詢問，蔡總統之前到內湖說，當地的捷運需求，政府接下來會考量財務做通盤考量規畫。柯反問「什麼意思？」李明賢說，蔡總統沒提及哪項交通建設，但捷運東環線進度如何？捷運局長張澤雄答覆，東環段與南北環段相差3、4年，因涉及環評、都更，會努力推動。柯則回，他不敢很精確地回答，因為還有時間不是他控制的。

李明賢詢問，柯和蔡總統多久沒見？柯說，見面都是公開場合，上次見面是在大直參加交通部的活動，有say 哈囉。李明賢問，是否要願意出席行政院會或找蔡總統見面，談地方交通建設？柯則酸說「你都問我，她都聽到了，就看她良心！」

高嘉瑜也問，柯文哲和蔡總統是否願意放下恩怨，手牽手，不分藍綠，共同支持她推動東環線？柯文哲說，建設本就不應該分藍綠，公務上可合作，也沒有私人恩怨，但東環線問題是在錢。

高嘉瑜問，汐止民生線喊了10年，市府說10月底前會送環評到中央？柯說，目前在準備，專案報告有講很清楚。高追問，過關機會大嗎？柯說，他的態度是環狀線優先，「汐止民生線等我有空」，高則說「汐止民生線是遙遙無期嗎？」柯不假思索，秒答「是」。

(中時 )