農委會農航所需要新的航遙測飛機執行航測業務，不過卻捨棄了耗資較低的採購方案，而選擇採取貴了足足10億的租賃方案，被外界質疑農委會亂用錢。國民黨立委童惠珍今天指出，農委會是這幾年預算增加幅度最多的部會，愛怎麼花怎麼花，不是他的錢也可以亂花，慷全民之慨。

童惠珍指出，農委會是民進黨執政以來部會預算增加幅度最高的部會，107年年度預算增加126億，108年增加26億，109年預算又大幅增加112億，難怪他可以花1450萬買網軍、採購大陸衛星圖，現在又搞出航遙測飛機的問題，每次都選最貴的方案花錢。

童惠珍也質疑，農委會說直接採購空窗期會太長，要6到8年，但是立法院才剛通過要買66架F16，全部到齊也不過7年的時間，採購兩架航遙測飛機竟然要耗時8年？農委會不懂飛機不會跨部會請求幫忙？當老百姓不懂算數？

國民黨團總召曾銘宗表示，為何農航所會有這樣的決定，農委會作為上級機關應該要調查清楚，在沒調查清楚前，國民黨團將提案凍結相關預算，要求政府暫停相關採購程序，追究相關行政責任，有涉及不法就要移送檢調查辦。

國民黨立委林麗蟬表示，農委會有航照需要的話，國民黨團也認同，但是在購買的過程中，疑慮必須一個一個對外做說明，相關調查報告都應該提供給國民黨團，如果農委會沒有好好說清楚，國民黨不會讓農委會預算輕易通過，國民黨會捍衛人民每一塊稅金，17億不是小數目，會堅持做好監督。

(中時 )