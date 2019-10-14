楊姓男子（右）參加在腕力比賽，因求勝心切，堅持不放手導致手臂骨折。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

「阿秋霸」腕力賽拚到骨折告不成 因他「想要贏」就是不放手

萬代福影城在2018年9月間舉辦比腕力（台語：阿秋霸）比賽，26歲楊姓男子在賽中，雖身體已歪掉仍不放手，導致上臂腫痛、右肱骨幹粉碎性骨折，事後，楊男控告影城老闆黃炳熙涉過失傷害。檢察官詢問他為何不放手，他回答：「我想要贏」，檢方以楊因求勝心切而受傷，難以歸咎黃過失，而予以不起訴處分。

起訴書指出，萬代福影城在2018年9月5日在影城1樓舉辦「阿秋霸」腕力比賽挑戰賽，有20多人報名參加，由影城的陳姓男子擔任籌畫及現場負責人。

「3，2，1」主辦單位人員倒數開賽，26歲楊男與對手拚腕力。「出力！出力！」現場觀賽民眾加油助陣，楊男右手臂遭壓制已逼近桌面，身體也歪了仍力搏，現場傳出「ㄅㄧㄚˋ」一聲，楊男右肱骨幹應聲粉碎性骨折，右上臂也出現腫痛等傷害，經救護車送醫。

事後，楊男根據中華民國腕力競賽規則，影城負責人未就場地安全、人員配置及裁判等方面合格的配置，以保障參加人員的安全，控告影城老闆黃炳熙涉及過失傷害罪嫌。

楊男說，他在「阿秋霸」比賽，雖身體已歪掉了，但是他還不放手，所以，手才會斷掉。檢察官詢問他為何不放手，楊男回答說：「我想要贏」；檢察官進一步詢問「會受傷是否是你的責任？」，楊男坦承回答說：「是」，且他受傷後，影城有幫他叫救護車，送去醫院。

檢察官依據中華民國腕力競賽規則，認定裁判僅負監督選手在比賽過程，有不當的行為及言語，並制止身體、技術犯規，以保持公平及專業的判決，並非負責選手的人身安全；且規則明訂，選手發生受傷情況，在完成兩敗淘汰之前仍保留參賽資格，比賽進行中受傷則視為輸掉一次，可見比腕力比賽受傷並非罕見，即使有裁判在場亦難避免。

檢察官認定楊男為求勝心切，比腕力時身體已歪掉仍不放手，才導致傷害，與比賽有沒有設裁判，並沒有因果關係，黃並非在場主辦人，並沒有過失行為，且查無其他積極證據認定涉過失傷害，罪證不足而予以不起訴處分，仍可上訴。

(中時 )