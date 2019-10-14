王瞳和馬俊麟婚外情風波持續延燒，正宮梁敏婷一氣之下提告求償4百萬，王瞳事後帶著媽媽、阿姨「侵門踏戶」到馬家，阿姨更失控飆罵馬妻，嗆她沒管好老公，王瞳則在旁邊一語不發，對此，知名律師、主持人謝震武認為「王瞳是否也滿可憐的」，但現場來賓都不這麼覺得，反而直指她才是狠角色。

《震震有詞》日前探討馬王戀，主持人謝震武提出王瞳看到阿姨失控，卻沒說什麼，看起來也是無奈，詢問「她是不是也滿可憐？」不過知名音樂人許常德直言她其實是「這裡面唯一知道要怎麼辦的人」，真正主導者是她，童星出身的她，知道什麼時候該講、什麼時候不該講，但她沒辦法控制別人，這是她最無奈地方。

名嘴許聖梅也認為，王瞳「從頭到尾控制了這整個局」，因為阿姨嗆聲時還說到「對話框」，代表她和馬俊麟的對話，早就給家人看過，顯然她就是塑造自己是一個被迫害者，是被這男人給害了，「她會不知道她阿姨會暴走嗎？」許聖梅更說她沒阻止阿姨，某種程度也是想藉此表達自己的不滿。

律師李怡貞也持相同看法，表示王瞳都33歲，不可能不知道阿姨個性，並認為正宮一直給兩人機會，希望王瞳能認錯，沒想到馬王卻一起開記者會，還大方護愛，讓李怡貞看了也傻眼，建議梁敏婷「這種老公不要也罷」，並提醒：「提離婚時，可再提一條離婚的損害賠償」，跟他再要一筆。

(中時電子報)