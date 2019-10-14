針對高雄巿議會民進黨團14日「三問請假巿長韓國瑜」，國民黨團總召曾俊傑反問「民進黨到底是在怕什麼？」他說，只要市長請假程序合乎法規，只要市長和市府團隊沒有荒廢市政，韓市長為什麼不能請假。

國民黨團指出，韓市長到底要不要請假，會在適當時機公布，民進黨不用操心，綠營現在那麼急著知道，是怕會影響總統選情和選戰布局嗎？

黨團書記長李雅靜說，韓市長只要依規定請假，就是合法，民進黨議員每天吵這個議題，是把市長請假的合法性拿來政治操作，意圖混淆是非。

她也提到，國民黨團都還不知道韓市長何時請假，民進黨又怎麼會知道市長會在明天宣布從16日起開始請假？民進黨也太操之過急了吧！

曾俊傑強調，韓市長要不要請假，會在適當時機對外說明，也一定會照合法程序請假，民進黨不用怕，也不要胡亂臆測，一直操作這個議題，只是自亂陣腳，讓人看破手腳、當成笑話。

(中時 )