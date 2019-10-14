台北市長柯文哲14日赴議會專案報告，內容指內政部審查認可大巨蛋防火避難性能設計資料，認可安全避難人數是13萬7963人，但議員簡舒培指出，內政部2017年已廢止2011年、2012年認可通知書卻還提出13萬7963人，她質疑市府捏造幽靈數據。北市都發局長黃景茂對此回應，性能審查就是13萬7963人。

簡舒培今在市長專案報告指出，大巨蛋在8月29日都審後，柯文哲罵了黃景茂，副市長彭振聲說黃要有勇氣替大巨蛋做一個了結。柯文哲說，尊重專業，是就是、不是就不是，遠雄要認真考試，要過就要認真考試。

簡舒培說，遠雄防災避難模擬6個情境有2個不過，結果市府說不過的2個是參考，無法讓人接受，甚至今天才收到英國電腦模擬的正式回文，結果10月2日竟就發出今天的都審開會通知，市府在趕什麼，讓人質疑是在幫遠雄。

黃景茂說，人的行為有平均數，用一個最壞或最差的都僅能參考，10月初接到MAIL，但上網要正式郵件，他澄清沒有在趕。

此外，簡舒培質疑，過去所有公文根本沒看過13萬7963人這個數據，今天專案報告卻突然提到，2017年6月8日內政部審查認可安全避難人數是13萬7963人，但內政部2011年和2012年的公文已被廢止，為何專案報告還提出？恐怕是市府為遠雄捏造幽靈數據。黃景茂回應，當然不是廢止，性能審查就是13萬7963人。

(中時 )