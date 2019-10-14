2019德國斯圖加特世界體操錦標賽落幕，國際體操總會（FIG）今天也公布目前已經取得2020東京奧運參賽資格的國家地區及選手，中華隊靠著男子成隊及女將丁華恬全能一共搶到5張門票，加上之前射箭、射擊、游泳及田徑等項目，目前有17個東奧參賽席次。

經過長時間努力，中華體操隊近幾年大賽逐漸收穫成果，特別是男子選手，讓國際體操界眼睛為之一亮，今年世錦賽由李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然及游朝偉聯手在男子成隊資格賽以第8名挺進決賽，也確定取得4張東奧入場券，決賽更獲得第6名，創下中華體操隊新高。

由於最終奧運參賽選手由各國自行決定，成隊方面除了李智凱、唐嘉鴻是呼聲最高的奧運出征固定成員，另外2人預計透過國手資格賽選拔。

不讓男將專美於前，女將丁華恬在全能也以遞補方式搶下奧運參賽資格，她是繼1968年墨西哥奧運的余美麗、洪丹桂之後，首位登上奧運的寶島體操女將。

加上之前射箭男、女團體各收下3張滿額奧運門票，以及射擊3席、游泳男子200公尺蝶式王冠閎和男子200公尺混合四式王星皓、田徑男子標槍鄭兆村，中華隊目前共有17張奧運參賽資格，接下來包括舉重郭婞淳、空手道文姿云、拳擊等，也要繼續為奧運資格奮戰。

(中時電子報)