我駐日代表謝長廷14日突然現身，拜訪立法院長蘇嘉全。（黃世麒攝）

我國駐日本福岡辦事處在國慶酒會上公開展示日本首相安倍晉三、副首相麻生太郎的賀電，但隨即遭日本官房副長官岡田直樹公開否認，掀起賀電真偽的議論。駐日代表謝長廷今天在立法院受訪再度表示，「賀電當然是真的」，並表示「友人替我們爭取到賀電，我們是要保護的，不能出賣說是誰。」

據《中央社》報導，福岡辦事處4日在中華民國108年國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電，卻遭日本官房副長官岡田直樹公開否認有發此賀電。駐日代表謝長廷今天在立法院受訪表示，「賀電當然是真的」。

謝長廷今天現身立法院，他告訴媒體，是來拜訪立法院長蘇嘉全，主要因為蘇嘉全是立法院台日交流聯誼會會長，談國會交流問題，同時也報告最近台日關係。面對媒體追問安倍晉三賀中華民國國慶遭質疑賀電是真是假，謝長廷說，賀電當然是真的。

對於日方說沒發出賀電，謝長廷表示，沒有辦法替日本解釋，「但是日本這樣回答也對」。謝長廷表示，尊重日本的回答，他說，不矛盾。談及國慶賀電，謝長廷說，「最著急的應該是中方，變成我們在替中方找『答案』」，這樣很奇怪。謝長廷並表示「友人替我們爭取到賀電，我們是要保護的，不能出賣說是誰。」

(中時 )