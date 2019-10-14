由於機車機動性高、相對便宜，是越南人最普遍的交通工具，越南是世界上機車最多的國家之一。最近河內與胡志明市相關單位計劃實施機車排氣管制，盼能改善當地空氣污染問題。

統計顯示，越南年均機車購買量達逾300萬輛，世界上僅次於印度、中國和印尼。越南目前沒有機車排氣等定期檢驗制度。機車排氣被視為越南各城市最大空氣污染來源之一。

越南「民智報」新聞網站10日報導，南部胡志明市交通廳以機車排氣污染可能嚴重影響到民眾身體健康為由表示，將與資源與環境廳和越南機車製造商協會等單位討論制定機車排氣管制方案，再向中央政府提交審核。

此外，越南首都河內市資源與環境廳日前舉行一項有關空氣污染的會議，越南環境總局前副總局長黃楊松（Hoang Duong Tung）表示，包括機車在內的車輛排氣污染是引起當地空氣污染的主要原因之一，因此建議政府除推動公共交通工具系統發展與管制個人交通工具使用外，應實施機車排氣定期檢驗。

統計顯示，目前河內市共有近74萬輛汽車和570萬輛機車，胡志明市共有逾73萬輛汽車和715萬輛機車。

河內市與胡志明市最近也陸續向中央政府呈交禁止機車進入市中心的提案，目的是減緩市區嚴重的交通擁塞以及改善空氣污染等問題。

(中央社)