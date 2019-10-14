美食平台稱承攬關係 勞動部：不是業者說了算 12:232019/10/14 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部長許銘春針對美食外送平台與外送員間的關係做出回應。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近期發生多起美食平台外送員車禍傷亡事件，勞動部長許銘春14日在立法院備詢時表示，會針對國內兩家最大外送平台 foodpanda、Uber Eats 勞動檢查，對於業者宣稱與外送員之間為承攬關係，許銘春也說出重話，表示「關係絕對不是業者說了算」，只要部分符合任一項從屬性就會認定為僱傭關係。 (中時 ) #外送 #業者 #平台 #許銘春 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送員站這扒飯 網嘆：用生命賺錢 15:582019/10/11 日常 送餐上工第2天 男車禍不治 04:102019/10/12 社會新聞 店家拖時間很母湯！外送員揭六輸 14:292019/10/12 日常 相親亂象傷荷包 04:092019/10/13 專題周報 外送員一週兩死 勞動部今起調查七家外送平台 10:262019/10/14 生活 外送員3天第2起魂斷輪下 勞動部擬推新法 10:462019/10/14 生活 3天2起外送員身故意外 許銘春：2週內釐清勞雇關係 10:532019/10/14 財經 男客喊：進來啊！女外送一看驚呆 11:272019/10/14 生活 外送員穿父母送的「神器」超刺眼 網瘋問：哪裡買？ 11:412019/10/14 社會 連兩位外送員身亡 顧立雄：一周內發函給勞動部 11:522019/10/14 財經 生活熱門新聞 蔡英文博士畢業證書為真？近9成國立大學校長拒背書 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 男客喊：進來啊！女外送一看驚呆 - 生活 好市多又見台女這樣搞推車！網一看暴動了 - 生活 明起再降溫 氣象局曝這兩天最冷、雨最多 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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