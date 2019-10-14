近期發生多起美食平台外送員車禍傷亡事件，勞動部長許銘春14日在立法院備詢時表示，會針對國內兩家最大外送平台 foodpanda、Uber Eats 勞動檢查，對於業者宣稱與外送員之間為承攬關係，許銘春也說出重話，表示「關係絕對不是業者說了算」，只要部分符合任一項從屬性就會認定為僱傭關係。

(中時 )