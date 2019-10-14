近日台灣掀起一股外送美食風潮，讓民眾能省下時間，不用離開公司或住家，就享受到熱騰騰的食物，這多虧了外送平台的興起，也因此隨處可見揹著保溫箱在大街小巷奔竄的外送員，然近日接連發生兩起外送員出車禍身亡的案件，引發社會關注，也質疑其沒有完善的工作權利與保障，勞動部則承諾，為保障外送員的安全，將擬定相關新法規，預計年底上路。

得知兩外送員在工作途中車禍身亡的事情，曾長期擔綱駐美國特派記者、現任談話節目《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》主持人范琪斐，相當有感，她表示返台工作後，最不能適應的就是台灣的工作步調，不只長大半夜還在寫line，還常深夜跟同事、上司聊個八卦不知不覺變成聊公事，嘆：「我們為什麼要工作成這樣？」。

而之所以會演變成這樣的狀況，范琪斐直言：「因為在台灣，你不這樣拼，你就守不住你的工作」，雖然很多人說這是一個全球化的現象，但她不覺得如此，「台灣的工時在全世界排名不是第一就是第二，就是不正常、不人道」，而連續兩起美食外送員車禍身亡，應該會讓大家好好反省台灣的勞動條件。

范琪斐大嘆，自己也曾擁抱如美食外送平台這樣的共享經濟，但現在卻巴不得這種經濟模式快快死去，「因為它為消費者帶來的便利，完全建基於對勞動者的剝削」，語重心長表示若這樣的狀況不能快速改善，「不如快快走入歷史吧！」。

(中時電子報)