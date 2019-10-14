「紐約時報」（NYT）今天報導，有證據顯示，俄羅斯空軍為協助敘利亞總統巴夏爾．阿塞德政府消滅反抗勢力，今年稍早在12小時內蓄意轟炸反抗軍控制區裡的4家醫院。

根據俄羅斯無線電紀錄、地面飛機觀察員日誌和目擊者陳述，5月的這波攻勢是效忠巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的政府軍在毀滅性內戰中，鎖定醫療設施發動較大規模攻擊行動之一。

根據紐時調查，俄羅斯戰機自5月5日起發動12小時攻勢，納巴哈亞特外科醫院（Nabad al-Hayat Surgical Hospital）是遇襲的醫院之一，所幸員工早在3天前便接獲警告並撤離。

俄羅斯空軍屢次轟炸敘利亞醫院，以粉碎反抗阿塞德的殘餘勢力。俄羅斯經常被控對反抗軍控制區的醫院和診所執行有系統攻擊，作為協助阿塞德在8年內戰贏得勝利的部分策略。

報導說，俄羅斯地面控制人員將這家醫院的確切位置告訴飛行員，而飛行員在幾分鐘後通報看見目標。

地面控制人員准許發動攻勢時，負責警告平民即將發生攻擊的偵察員在這個地區發現一架俄羅斯噴射機。

飛行員隨後通報投下炸彈，當地記者拍攝到的畫面顯示，3枚炸彈落在醫院屋頂後爆炸。

距離數公里之遙的卡法納波外科醫院（Kafr Nabl Surgical Hospital）不久後也遭遇多次轟炸。

紐時說，如同早前攻擊，觀察員發現一架俄國噴射機在上空盤旋，俄羅斯空軍的無線電傳輸記錄顯示，飛行員說他在發動3次攻擊前，便已「鎖定」目標。

在12小時內遭俄羅斯戰機轟炸的還有卡法塞達洞穴醫院（Kafr Zita Cave Hospital）和阿馬爾骨科醫院（Al Amal Orthopedic Hospital）。這4家醫院先前都已自動將其所在坐標提供給聯合國，加入非衝突區清單，以避免遭遇攻擊。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8月宣布成立內部調查小組，調查這些敘利亞醫院遭空襲一事，以釐清為何列表上的醫院反倒成了攻擊目標。敘利亞醫療人員認為，這份名單實際上成了俄羅斯與敘利亞政府軍的「攻擊清單」。

今年有數十個與聯合國有關的醫療設施因炸彈攻擊受創或損毀。俄羅斯否認蓄意鎖定平民設施發動攻擊。

紐時指出，大肆、蓄意轟炸醫院為戰爭罪，但要證明在內戰中犯戰爭罪極其困難，敘利亞醫療人員和人權團體迄今都未能掌握證據。

追蹤敘利亞醫療人員遭遇攻擊的關心人權醫生組織（Physicians for Human Rights）說，2011年來，至少發生583起這類攻擊，其中266起發生在俄羅斯2015年9月起出兵干涉敘利亞內戰後。2011年來，至少有916名醫療工作者在攻擊中喪命。

(中央社)