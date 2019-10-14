交通部觀光局國民旅遊組長曾維德上周突然暈倒過世，引起觀光業界一陣譁然，許多旅遊業者表達不捨。交通部長林佳龍表示，曾維德確實是因公殉職，由於我國近年全力拚觀光，同仁工作壓力都很大，且觀光局編制有限，導致人力更加吃緊，已向政院建議儘速升格觀光署，增加其員額與預算，盼年底前過關。

立法院交通委員會今日邀集交通部長林佳龍等人列席報告，立委顏寬恒指出，觀光局編制原本就不夠，在這基礎下又實施秋冬國旅補助、溫泉補助、台灣燈會等各大活動，這些龐大的工作壓力恐怕都是曾維德過世的原因之一。立委陳歐珀也表示，交通部部分單位士級人員出缺2人只能回補1人，因此導致基層不堪負荷，建議至少應缺3補2，紓解基層壓力。

林佳龍表示，曾維德過世前都還持續以手機處理公事，確實是因公殉職，且曾維德的努力業界都有看到，他也是一位願意承擔工作與責任的組長，也因此導致自己工作壓力越來越大，最後才會發生憾事。

林佳龍表示，觀光局礙於單位等級，內部編制有所限制，法定只有5組，但現有6組，就是運用副組長的位置內調，使組長的工作量更龐大，甚至連駐外單位都無法聘人只能內調，惡性循環也造成局裡人力更吃緊。

林佳龍說，這些現象都顯現「升格觀光署」的重要性，目前已與政院建議儘速完成，目前朝野已有共識，也有立委連署、提案，年底有望過關升格，屆時觀光署的編制員額、預算等，都可增加，達到觀光立國目標。另現除協助曾維德家屬處理後事外，未來也將協助各單位基層同仁紓解工作壓力，並照顧其身心健康狀況。

(中時 )