韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕13日表示。韓國瑜希望能和蔡英文總統跟民進黨進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點都由民進黨選。對此，中時電子報舉辦網路投票，截至14日中午活動截止，高達96.56%網友表示贊成，僅有3.44%網友表示不贊成。

韓國瑜的國政顧問團日前公布了兩岸政策白皮書，並邀請蔡總統就國政議題和政策做理性辯論交流。黃曼昕表示，辯論時間地點都隨民進黨挑選，越快越好。但蔡辦卻回稱，「絕對辯得到，不知道韓國瑜他們在急甚麼？」韓國瑜聽聞也回嗆，「連辯論都不敢，蔡英文是在怕甚麼？」。

網路投票結果。(圖/截自中時電子報投票網站)

中時電子報昨天中午至今天進行網路投票：以你支不支持「韓蔡進行兩岸政策大辯論？」為題，截至今日12點活動截止，參與投票者達5111人，支持「韓蔡進行兩岸政策大辯論」的壓倒性獲得4935票，比率為96.56%，不贊成的只得到176票，比率僅佔3.44%。

(中時電子報)