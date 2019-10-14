太平警分局分局長蔡元戎14日受邀至廣播電台「反毒總動員」節目接受專訪，短短的1小時專訪在空中暢談反毒重要性及警方執行成效與聽眾們搏感情，還帶來Q版警察娃娃背包當有獎徵答禮品，連主持人看了都大呼「卡哇依！」，更讓聽眾們豎起耳朵專心聆聽。

蔡元戎針對新興毒品的危害性宣導，它們的樣貌可能透過毒咖啡包、糖果、果凍、液態飲料等琳瑯滿目的樣式呈現，很多首次接觸毒品的青少年多出於好奇心或是抱持一次而以不會上癮的心態，一不慎就陷入萬毒深淵。

蔡元戎表示，警方賡續安居專案的執行，針對太平地區內各社區大廈逐一拜訪，向管委會幹部、各住戶宣導各類犯罪的型態(如毒品犯罪、賭博場所、詐騙機房)等，共創住戶、管委會及警方三贏局面；再者，警方也與社區、各級學校建立友善通報網絡，透過通訊軟體建立平台群組，形成縝密防護網，避免青少年遭受毒害。

節目還穿插有獎徵答活動炒熱氣氛，太平警方精心提供數個Q版警察娃娃當有獎徵答贈品，連主持人都大呼「卡哇依！」，全場在主播鄭晴小姐幽默的對談及民眾踴躍Call in下，達到警政宣傳效果最大化，感謝警察廣播電台提供此機會讓警方宣導當前重點工作，也希望下次有機會與聽眾們再度空中相遇。

(中時 )