台積電創辦人張忠謀被捲入總統大選紛擾，之前傳韓國瑜有意找他當副手，但韓國瑜本人立刻予以否認；競選總部也表示，不希望外界隨意臆測、打擾張忠謀的退休生活。台積電創辦人張忠謀今年再度出任APEC經濟領袖會議領袖代表，對於被傳當韓副手也明確表示「沒有這回事、我是在報紙上看到的」。

據中央社報導，今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，11月16、17日將在智利聖地牙哥舉行，總統蔡英文今天在總統府召開記者會，宣布由張忠謀再度出任領袖代表。

先前曾傳出，國民黨重量級大老建議國民黨總統參選人韓國瑜可找張忠謀當副手。對此，張忠謀說「沒有這回事，我是在報紙上看到的，沒有這回事」。另外，明年大選投票剩下不到90天，媒體詢問，張忠謀代表出席APEC經濟領袖會議，是否擔心失焦，被解讀成他挺蔡總統。

張忠謀說，其實每4年，都會有媒體講這個問題，但他覺得，大家的政治想像太豐富了，關於國內的選舉、國內的政治，他在十幾年前、2008年第一次講，他支持「民選的總統」。

(中時電子報)