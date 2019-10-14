國民黨立委許毓仁今日於立法院內政委員會質詢，一一提問黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成五位中選會委員被提名人。許毓仁問到，中選會應為超然中立機關，但現任中選會主委李進勇去年代表民進黨參選雲林縣長失利，不久就上任中選會，這適合嗎？邱昌嶽認為，應避免這種狀況。蒙志成表示，未來可以考慮修法。

許毓仁今日質詢時，先問現場五位中選會委員被提名人，是否同意，為避免中選會受到干預，擔任中選會成員以前，往前追朔三年不可擔任黨職、參與公職選舉及政府機關有給職務。聽完許毓仁的問題後，在場所有被提名人一致同意。

許毓仁話鋒一轉，開始質問現場被提名人，李進勇去年選舉敗選後，就到中選會接任政務職，這適合嗎？邱昌嶽表示，中選會主委提名是行政院長的權利，但能避開還是盡量避開。蒙志成表示，完全同意許毓仁的看法，也贊成未來可以往這個方向來修法，重建社會對中選會的信心。

(中時 )