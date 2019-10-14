台中市預定明年年初將辦理2020台灣燈會。在2015年之後，台灣燈會相隔5年了再度來到台中市與大家相見。台中能夠主辦全國性的國家級活動，是一件令人感到光榮與開心的事。而且地方民眾期望燈會活動能夠辦得精彩，在春節年假期間帶動一波商業經濟效益，帶給攤販、商家、旅宿業多一些人潮，讓生意好作一點。

朱暖英市議員肯定市府能夠爭取到2020台灣燈會主辦權。但朱市議員也指出，燈會能不能辦得精彩，把應該有的國家級規格呈現出來，中央補助經費多寡的影響甚大。特別是，對財政收支常常吃緊地方政府來說，巧婦也難為無米之炊，若缺乏必要的經費挹注，屆時燈會表現能不能滿足國人期待實在是很不好說。

市議員朱暖英說，近三年台灣燈會交通部觀光局，在雲林補助7830萬、嘉義補助9328萬，去年補助屏東1億4千多萬；但是，此次2020台灣燈會補助，卻是大幅縮水，只有5300萬左右，大約是屏東補助金額的三分之一左右。

若相較，台中市市民截至108年6月初的綜合所得稅，繳納金額統計有95億元。結果台中市民眾繳的稅在六都排名第三，稅金也沒有繳得比其他縣市少。

同樣是全國性質的活動，但是2020台灣燈會的中央補助，相較近年獲得補助縣市的核定金額數，實在是差距甚大。不得不令人有種差別待遇的感受，欠缺公平正義之嫌。

朱暖英呼籲，中央交通部主管機關補助2020台灣燈會不該有顏色之別；現任交通部長林佳龍，過去口口聲聲說愛台中。然而，交通部觀光局卻以不如，加總雲嘉屏縣市補助金額的平均數，對待台中人即將主辦的台灣燈會，這對台中市民來說太不公平了。

台中市在台灣的縣市人口數第二多，綜所稅繳交金額第三多，說得上是一線等級的城市表現，整體城市競爭力出色不勝枚舉。中央對2020台灣燈會的補助，更應該看成是對台中市的城市發展投資，本不該有如此嚴重的大小眼；特別是，從過往三年交通部補助燈會金額來看，三屆總共投入3億1仟多萬，平均一屆中央投入了1億元。

朱暖英指出，台中這次約5300萬，只有往年三屆平均金額的一半多一點。難道，中央補助待遇是把台中市當二等公民嗎？交通部觀光局給的補助金額，忽然有失往年平均表現，實在很沒有道理可循。

(中時 )