一邊一國行動黨今天召開2020區域立委候選人公告大會，宣布首波推派候選人台北市北投天母的蕭亞譚、新北市永和區楊智淵、桃園市第五選區黃國華、台中太平大里林培基、台南新市永康林志文以及屏東第一選區，年僅25 歲的潘偉龍。號召「正綠軍．大團結」，支持這些候選人。

一邊一國行動黨於今年 8 月成立，矢言「找回遺失的民進黨創黨精神」。召集人楊其文表示，過去兩個月，我們默默耕耘、積極佈局，縱然遭受許多外部壓力，仍於今日召開第一次「2020 區域立委候選人公告大會」推派候選人。

他說，參選北投天母的蕭亞譚是台大國發所博士，曾經擔任高雄市市長機要秘書，中央研究院博士後研究員行政院諮議，政治經驗相當豐富。

參選永和的楊智淵則是長期參與社會運動，畢業於中興大學歷史系，在學生運動上也曾是野草莓運動中區初期總召集人，曾在上海台辦官員面前嚴正強調台灣人追求民主自由的意志。

桃園的黃國華畢業於國發所碩士班，曾任海洋之聲廣播電台台長、地政事務所地政士兼所長，以及台灣建國黨黨主席等。台中的林培基過去長期投入黨外運動，也曾在里長任內解決了當地長期淹水的問題。

林志文此次投入台南新市新化的新選區，過去曾任民進台南市黨部副執行長、2004 年陳水扁總統台南市競選總部文宣部主任，更是政大政治經濟所碩士以及大學講師。

最年輕的潘偉龍此次參選屏東屏北選區，畢業於首府大學應用外語系，曾任屏東縣議員潘長成服務處主任、屏東縣文化協會執行長、屏東農漁畜牧協會執行長等。楊其文指出，從南到北，從年輕到年長，此次推出的候選人都是一時之選，也都是長期經營地方的要角。

蕭亞譚在致詞時表示，所以選擇台北市第一選區主要因素就是他認為 1998 年陳水扁總統在連任市長時失利，雖然施政滿意度全國最高，台北市民卻做了不一樣的選擇，所以一邊一國行動黨在哪裡跌倒就要在哪裡站起來。

楊智淵指出，之所以選擇全台灣最難選的永和區，主要原因就是無法接受統促黨在台灣作亂，所以特別針對統促黨主席張安樂居住地來宣示「台灣中國一邊一國」的決心。

楊其文強調，一邊一國行動黨帶著百折不回的綠色理念，匯聚過去到今天所有為台灣打拼的能量與成就，推出最適當的候選人投入明年區域立委選舉，我們要讓全台灣人民知道，「台獨不只要說、更要做」！我們也號召所有台灣人民與我們一同起身行動！

(工商 )