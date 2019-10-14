國民黨北市議員秦慧珠14日質詢，台北市長柯文哲日前去東京考察辦奧運事宜，那是否會積極爭取，與新北市合作2030年辦亞運？柯文哲說，他有跟新北市長侯友宜講過，未來用「雙北名義」共同合作申請，但須先串起首都生活圈，已有專案小組在規畫。

柯文哲說，有跟侯友宜講，未來申請亞運會以「雙北名義」共同申請，TOD計畫（大眾運輸導向型發展）也會用亞運規格處理，但還在討論如何做，不過要先串起首都生活圈，除萬大線、信義東延線繼續施工外，下個最主要是環狀線，而體育局也已成立專案小組，未來辦亞運會以整個城市來規畫，雙北合作。

秦慧珠追問，柯只剩3年任期，會在任內提出申請？柯說，2026亞運現在排到日本名古屋，2030還沒討論，不過，北市有專案小組處理。體育局長李再立補充，目前還有2年作業時間，但已跟新北市教育局、體育處密集開會，每2周開1次。

秦再問，柯和侯一起提出申請亞運，柯在兩岸關係能否得分？柯說「還好，我們2個還好」。秦話鋒一轉問「你說你兩岸有55分，經過反送中幾分？」柯說「還是55分，唉，只能考到這分數，再高沒辦法」。

秦慧珠提問，是否爭取親民黨總統門票？柯說「沒有啦，應該先拜訪老宋」，秦逼問「你不選總統了嗎？」柯只說「機會渺茫，要看老宋意願。」

(中時 )