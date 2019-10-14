副主委陳駿季（見圖）表示，該租賃並非單純租飛機，租賃的費用包括飛機改裝、維修保養以及人事費用，且七年以後飛機屬於政府所有。（劉宗龍攝）

農委會副主委陳駿季表示，媒體所指的3億元新機僅為空機，需將機腹挖孔、改裝，2架需耗資8.3億。若加上飛行員人事成本、油料、保養維護等，7年就需16.3億。（林周義攝）

農委會擬耗資7年近17億元向民間租賃航遙測飛機，遭質疑多花10億圖利自己人。農委會今緊急召開記者會表示，該標案含維護費、人事費，不論是添購新機或租賃，7年都需花費近17億，且租賃的飛機7年後就歸政府所有，並無多花錢當冤大頭之說。

用於空拍任務的2架航遙測飛機，目前由內政部空勤總隊管理維護。其中一台機齡已逾40年，基於飛安、維護成本考量，空勤總隊將終止飛行任務；另一台飛機則因受損無法修復，將停止空拍作業。農委會準備汰換飛機，但不打算購入每架3億元的新機，改向民間租賃，7年需花費近17億元。

農委會副主委陳駿季表示，媒體所指的3億元新機僅為空機，若新購飛機，需將機腹挖孔、改裝，1架需耗費3.9億，2架共計8.3億。若加上油料、維護、飛行員人事成本，政府7年就需花上16.3億；若向民間租賃，得標廠商在契約期間內都必需提供飛機飛行操作、油料、維護等服務，因此標案經費才較單獨採購高。

陳駿季強調，航遙測飛機標案亦並非單純承租，而是承租7年後，飛機歸政府所有，屆時政府只需負擔油料、保養維護、人事成本等費用。對比租賃，新購飛機並沒有比較省錢。

(中時 )