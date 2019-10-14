彰化縣和美鎮彰和路上一處民宅，上午發生廚房火警，一名七旬老翁燙傷送醫。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化和美彰和路一處民宅，上午10時左右傳出火警，1樓廚房起火造成76歲陳姓老翁有46％二度傷燙傷，消防人員獲報到場後將火勢撲滅，並將老翁緊急送至彰化基督教醫院救治，目前不排除有生命危險，院方已轉至燒燙傷中心進行持續觀察，進行預防性插管。詳細起火原因仍有待鑑識調查。

彰化縣消防局指出，上午10時04分受理和美鎮彰和路住宅火警，共出動各式消防車8輛、救護車2輛，消防人員18人前往搶救，10時13分到達現場，10時25分火勢控制，10時32分火勢撲滅，並將1名男性傷者送醫急救。

今天這起火災在彰化和美的彰和路上，消防局在上午10時許接獲通報後，出動各式消防車8輛、救護車2輛，消防人員18人前往搶救。

彰化縣消防局消防第一大隊指出，同仁到場時陳姓老翁已自行逃到屋外，消防人員約10分鐘就將火勢控制，隨即撲滅火勢；初步發現起火點是在2樓透天厝的1樓廚房，但廚房起火原因仍待進一步調查。

彰化基督教醫院發言人、副院長周志中說，老翁燒燙傷及臉部、前胸，雙前臂，雙上肢，雙下肢，生殖器；患者主述喉頭乾，呼吸困難急促，為免發生呼吸道窘困，已先預防性插管。

周志中說，老翁的燒燙傷面積佔體表46％ ，屬2度灼傷，已經安排到燒燙傷中心進行持續觀察，不排除有生命危險。

(中時 )