◎「吸安」失言惹議 藍議員要柯驗尿

台北市長柯文哲昨開玩笑稱完成一日雙塔是吸安非他命，議員汪志冰14日炮轟柯做了最壞示範，柯回應是關起門來什麼話都有，汪要求市警局長陳嘉昌為柯驗尿送辦，陳則說，前因後果會了解。

◎張忠謀任APEC領袖代表 蔡交付兩任務

亞太經合會議（APEC）經濟領袖會議11月16日和17日將在智利舉行，蔡英文總統今天上午宣布再度邀請台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表，這也是蔡上任後，第二度邀請張忠謀出任該職務，並交付兩項任務。

◎明起再降溫 氣象局曝這兩天最濕冷

今天到下周日(20日)都受到東北風影響。氣象局指出，迎風面的北部、東半部降雨機率上升，容易有斷斷續續的降雨，北臺灣轉涼，高溫27度、低溫22~24度。氣象局預報員陳依秀指出，特別是明天、周三(15、16日)東北風增強，大台北、基隆北海岸、宜蘭高溫僅25、26度，低溫21度。

◎疑不想上學 國中女8樓墜落命危

12歲國中女學生今（14日）清晨6時許，從新北市中和區8樓住處墜落，女學生全身多處骨折、當場失去生命跡象，警消獲報將她送往雙和醫院急救，急救後恢復生命跡象，但仍未脫離險境，警方初步了解，女學生疑因不想上學，才因此墜樓，詳細原因待進一步釐清。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)