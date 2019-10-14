國慶連假期間，3天內發生2起外送員死亡憾事，國民黨北市議員張斯綱14日質詢，台北市外送員最多，而外送平台業者是用「承攬」方式，規避勞保、相關責任險，而勞動部態度卸責，強烈要求北市應比中央更先有作為，建立自治條例，要求業者一定要保險，台北市長柯文哲答詢說「好」。

張斯綱建議，政府不能漠視外送員權益，建議北市府要做自治條例，要求業者一定要幫外送員做勞保、保意外險、第三責任險等，並要成立基金，做職災醫療相關補貼。柯僅說「好」。

國民黨北市議員徐巧芯質詢，北市一直在車禍死亡率議題上努力，好不容下降為全台最低，但由9月27日台北市的交通會報資料中可得知，今年1至8月北市A1死亡事故與去年相比，增加了13人；機車死亡人數與前3年基準相比，增加5.8人，可是報告當中從未提及原因是否與外送產業的興起有關，市府到底知不知道今年外送員車禍傷亡件數？

柯文哲坦言，市府並沒有掌握車禍上升的原因，也不知道今年到底有多少外送員車禍事故，但承諾未來會請警察局針對外送員事故特別註記，提供交通局參考，提出策進方案以降低外送員事故。

(中時 )