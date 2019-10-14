「村長」議員詹江村控鄭文燦包庇結拜兄弟，讓警犬訓練所逍遙法外。(蔡依珍攝)

「村長」議員詹江村控鄭文燦包庇結拜兄弟，讓警犬訓練所逍遙法外。(蔡依珍攝)

動保處探視影片中的受虐犬體態、跑跳反應和身體狀況都無異常。(動保處提供／蔡依珍桃園傳真)

動保處指針對業者無照營業部分已勒令停業。(動保處提供／蔡依珍桃園傳真)

龍杰警犬訓練所宣布永久停業。(翻攝自網路／蔡依珍桃園傳真)

享譽國際、屢奪世界訓犬賽大獎的龍杰警犬訓練所爆發虐狗、環境惡劣等缺失，「村長」議員詹江村爆料，業者陳俊杰和市長鄭文燦「關係匪淺」才能無照營業，桃市府甚至屢屢和龍杰合辦推廣活動，案發後更關門大吉規避稽查，痛斥市府大開動保倒車。動保處坦言疏失，強調無照部分已勒令停業，並將開罰最高300萬元，32隻老狗已轉為家犬，會持續追蹤。

「村長」詹江村指出，龍杰警犬訓練所被離職員工爆料虐狗，以項圈電擊、毆打斷腳，甚至把狗騰空吊起來甩等，若狗死亡即挖洞就地掩埋，案發後即宣布永久停業，卻未解釋過去犬隻喪命或飼養狀況，認為業者根本就是透過暫停營業規避相關刑責，就像「人死滅證」無法追蹤殞命的狗隻死因，懷疑是障眼法，複查結束就恢復營業、故態復萌。

詹江村自承自己經營寵物行，每年都要定期檢查，孰料龍杰警犬訓練所鼎鼎大名，還屢跟市府合辦宣導活動，主管機關動保處卻在案發後才知業者未持有特定寵物業營業執照，根本是無照經營，直言就是因為業者陳俊杰和市長鄭文燦是歃血為盟的結拜兄弟，才能「獨善其身」規避聯合稽查，諷刺「結拜就能從寬處理」，要求追究行政疏失，以正視聽。

動保處長王得吉坦言沒有查核合辦活動業者背景有疏失，過去針對登記寵物業稽查也較被動，將改成主動出擊，逐一清查轄內寵物學校合法性。王強調案發後針對訓練師虐狗行為重罰7.5萬元，實際探視影片中的受虐犬體態、跑跳反應和身體狀況都無異常，業者無照營業部分已勒令停業，將調查其繁殖、寄養與買賣行為，祭出10萬到300萬元罰鍰。

王得吉表示，因龍杰宣布停業，園內逾50隻犬隻，其中32隻自有犬全數轉為家犬，經查都有晶片，未來會不定期追蹤，其餘都是代訓犬，將發還給飼主，強調查到不法就法辦，絕不寬待。

(中時 )