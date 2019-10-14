台中市目前登記的汽車數量在110萬輛，但目前公有停車場含路邊停車格僅13萬格停車位，私人僅約5萬4000多格，顯示目前停車格依然十分不足。尤其在原市區的部分，停車位的需求更是大量。

賴佳微說，她日前接獲民眾陳情，身為停車場在地或鄰近里民卻無法抽中公共停車場發售之月票，進而希望這些公共停車場的月票能夠給予當地居民一定的比例保障作為回饋。

賴佳微認為，停車場本就應回饋給在地住戶做優先使用，尤其是停車位需求更高的原市區。過去買房並沒有規定要附停車位，但原市區的隨著快速發展後，能夠停車的空間與原縣區相比之下少非常多，我們面對的是這樣的歷史問題。

賴佳微說，今天可能產生了一種狀況，就是外地的工作者來到這抽到月票後，在這裡可以安心停車，回到家可能也不用去煩惱停車的問題。但原來就住在這裡卻沒抽到月票的住戶，卻要到處去尋找一個安置車輛的方法。這樣子來看，交通局長過去總是強調的公平抽籤，難道就真的公平嗎？

賴佳微認為，若公共停車場提供足夠比例的停車位給在地居民，外地的工作者就會因為距離的遠近來做取捨，如果認為通勤距離是還能夠接受的範圍，在沒有抽中停車位後，有可能就會選擇轉搭大眾運輸工具。這樣除了能保障在地居民的權益也能夠有效降低移動污染源的排放，不就剛好是一舉兩得嗎？

賴佳微建議，市府應參考台北市的方式，以經濟學的供需法則加上政策工具的介入保障當地居民，例如滾動式的調整月票費率加上當地里民六折或七折優惠。目前市區很多停車場月租的費率還是過低，為有效解決市區停車問題，針對停車率超過六、七成的市府應每半年審議費率是否合理，提高費率以降低需求。同時以費率的六折保障在地里的民眾，鄰近里以八折計價，這樣也許就能盡量避免外地民眾佔用本地停車位，會盡量優先選擇在戶籍地周圍停車。

賴佳微強調，無論如何做處理，希望交通局儘速對上述所做之提議做回應，迅速反應民意，才不會辜負在地市民爭取來的停車建設卻無停車空間的窘境。

(中時 )