統一獅領隊蘇泰安今（14）日表示，一軍代理總教練劉育辰在球季結束請辭，球團已經同意；遺缺將由二軍投手教練「大餅」林岳平接任，雖然同樣是先行代理，但職權與總教練相同。

獅隊球團表示，2019年統一獅全年度戰績48勝70敗2和，戰機排名第4名墊底，投打守表現均不如預期，球季結束後積極檢討改進之處。而下半季接任代理總教練一職的劉育辰，賽季結束向球團請辭總教練一職；雖然年度戰績不佳，球隊也肯定其任職期間的貢獻和努力，予以慰留。但劉育辰辭意甚堅，球團也予以尊重，同意其請辭，而總教練一職將由二軍投手教練林岳平代理。

蘇泰安說，秋訓即將開始，林岳平接任總教練一職後，為讓球隊訓練及運作順利，仍維持原教練團成員協助進行秋訓訓練任務；並於秋訓期間聘任客座打擊教練傑克（Bob Skube）前來指導選手。關於未來的教練團成員與組織，將與球團會議討論後，針對2020年完整規劃準備，確認後再另行公布。

蘇泰安強調：「我們肯定林岳平這兩年在二軍擔任投手教練的指導歷練，看到他對選手溝通及選手特性的熟悉，而總教練一職是球隊付予給他的責任及挑戰，跟林岳平溝通過後，讓球隊看到他勇於承擔，為了球隊未來及重建而努力，期待在林岳平（代）總教練的帶領下，能夠讓獅隊更加茁壯與沉穩。」

關於目前的教練團布局，球隊初步將規劃首席教練許聖杰轉任其他任務，因此秋訓期間並未隨隊。至於2020年獅隊一軍投手教練一職，目前確認聘請外籍教練擔任，其他教練團異動部分，待秋訓結束並確認後另行公布。

(中時電子報)