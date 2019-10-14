蘋果明年初是否再推新機各界關注，分析師預估，蘋果可能在明年初推出iPhone SE2，售價約399美元起（約新台幣1.22萬元），預估推出容量64GB和128GB兩個機種。

中國媒體引述天風證券分析師郭明錤報告指出，蘋果可能在明年初推出新款iPhone SE2，預期將會有64GB和128GB兩種儲存容量機種。

從出貨量來看，郭明錤預估，目前上游產業鏈每個月為iPhone SE2準備約200萬支到400萬支的產能，預估iPhone SE2明年出貨量可達3000萬支以上。

從售價來看，報告預期，新款iPhone SE2售價約399美元起。

郭明錤先前報告預期iPhone SE2大部分外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，預估配備A13處理器與3GB容量的LPDDR4X記憶體。

從供應鏈來看，報告預估，工業富聯、可成與捷普科技（Jabil）可望受惠iPhone SE2機殼訂單，預估今年第4季到明年第1季開始貢獻營收與獲利。

(中央社)