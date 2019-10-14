109學年度高中英語聽力測驗第一次考試訂於本月19日在全國33個考區、52個分區、3159個試場舉行，共計有11萬0036人報考，各考區分區試場分配表及詳細地點今天在大考中心網站公布。

大考中心表示，這次英聽測驗的試場分配表，考生可前往大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」之「應考資訊查詢系統」，提供查覽列印，同時也提供電話語音（02-23643677）查詢。

大考中心說，這次英聽考試前不開放試場查看座位，考生可至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊，並先行查詢前往試場的大眾運輸工具。這次英聽考試編配有上、下午場次，上午場考試時間為11時至12時，下午場為14時至15時。

大考中心說，近年考生違反試場規則者以攜帶具有傳輸、通訊等功能的行動電話及穿戴式裝置居多，考生應特別留意相關規定，以免被扣減成績。

考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）；並將行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

(中時 )