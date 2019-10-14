政治網紅曾博恩在網路平台以《博恩夜夜秀》政治脫口秀節目，吸引75萬網友訂閱，13日深夜最新上架的短片中，博恩化身國會議員點名政壇3個政治人物考賀瓏，被第一個點到名的彰化縣議員張瀚天得知後說，感到「受寵若驚」，希望有更多年輕人跟博恩一樣關心台灣政治，為自己未來找出路。。

被第一個點名的張瀚天表示，之前就常常聽到服務處的年輕志工在討論政治網紅博恩，也抽空看了幾段他的節目，覺得他真的很酷、很有才！被點到名讓他感到「受寵若驚」。

張瀚天指出，在這次選舉中，他提出「救農損、救青年、救教育」，將「救青年」列重點政見之一，他會多多接觸年輕人，聽聽他們的想法。他說，台灣爆發青壯年出走潮，現在光靠減稅和調高基本薪資，已經不能搶救低薪，要讓年輕人願意多學習進修，精進自己能力，他更提出青年進修學費納入列舉扣除額。

張瀚天說，有機會的話，希望能向博恩多請教、學習，雙方能激盪出火花，吸引更多年輕人關心台灣政治，為自己的未來找出路。

博恩日前因失言風波，差點丟了主持人職務，但《博恩夜夜秀》第三季將於10月19日正式開錄，九場次現場觀眾席售票幾乎一開賣就秒殺售罄，票房似乎絲毫不受失言風波影響。

為了替第三季節目宣傳，13日晚間釋出最新一段預告片，博恩以夜夜秀主持人身分質詢小夜秀主持人賀瓏，為了考驗對方的政治敏感度，因而點名彰化縣議員張瀚天、新竹市議員鄭宏輝，與前總統呂秀蓮3人的名字，要賀瓏回答他們是誰。

(中時 )