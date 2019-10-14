亞洲棒球錦標賽牽涉到奧運資格就熱鬧了！今年的第29屆亞錦賽的參賽隊伍創下紀錄，連不曾在民進黨執政時參加亞錦賽的大陸隊今年也來共襄盛舉，只能說奧運的魅力無法擋，遠遠翻越政治的圍籬。

這次來台參加亞錦賽的大陸隊，剛剛打完5至9月在美國達拉斯獨立聯盟的100場比賽，總教練狄秋革表示，大陸隊在今年初準備參加獨立聯盟比賽時，已經知道要接著打亞錦賽了，所以能夠來台參賽很順利，沒有任何阻力。

對於大陸隊在民進黨執政時期沒有參賽台灣舉辦的亞錦賽，狄秋革指出，的確很長的時間沒來，這次為純粹為了奧運會而來，球員們準備了很長的時間、也在獨立聯盟做好準備。

狄秋革認為，大陸隊確實對爭取奧運的席位有了想法，也會很努力尋求突破。此次來台參加比賽的大陸球員平均在21歲，較去年亞運成員要年輕一點，這是培養年輕世代球員的做法。

大陸隊在2005年拿過1次亞錦賽第3名，之後最佳的成績是第4名，狄秋革說，本屆比賽的目標就是尋求突破，希望至少拿到第3名，而以大學生組合的南韓隊就是他們的機會。

(中時 )