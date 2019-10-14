今(14)日淩晨有大陸網友發現，日前大張旗鼓與央視停止轉播NBA賽事的《騰訊網》，已悄悄地恢復了原訂早上的兩場NBA季前賽的視頻轉播，這兩場比賽分別為早晨6:00公牛對猛龍以及8:00馬卡比對陣森林狼。大陸社群網站新浪微博對此議論紛紛稱：「好像只是短暫的愛了一下國」、「這鬆口的速度也太快了吧，果然金錢至上」。

今年稍早騰訊曾與NBA就轉播權簽下了5年15億美元的合同，但由於火箭隊總經理莫雷在推特上發言支持香港示威，NBA總裁肖華雖對其發言表示道歉，但仍支持其言論自由權利。騰訊與央視為此高調取消了季前賽中國賽事的視頻轉播，同時還表示要評估和NBA未來的轉播合作。

就在大陸網路上依然對NBA的態度大加撻伐之際，兩場NBA中國賽事雖然取消了賽前記者會，上海與深圳兩場賽事仍照常舉行，熱情球迷爆滿球場，黃牛票價格居高不下。網路上對於不同態度的球迷也發生爭論，有人對去看NBA球賽的球迷送上「跪族男孩」封號，認為去看球就是對NBA及西方霸權下跪，有人則開始反省到底該不該因一位隊經理的發言禁播NBA的賽事。有些球迷甚至呼籲「拜託你們趕快道歉吧！快把NBA還給我們」。

對於極低調恢復NBA賽事轉播，網上流傳一則騰訊給出的解釋：莫雷無法代表整個NBA聯盟，騰訊體育暫停轉播休斯頓火箭隊的比賽！但是其他球隊的比賽還是會正常轉播。不過這個消息恐怕只是網友們的想像，反映出在一陣愛國主義情緒衝動之後，冷靜下來還是覺得似乎沒必要對NBA如此大動干戈。

有些網友認為其實不能怪騰訊恢復轉播，畢竟出了十幾億美元換來的轉播權，沒理由叫人白白的把十幾億丟掉？網友不要付費在網上球賽就就行了。另外較大多數的網友則對騰訊的前倨後恭態度努力挖苦說：「他好像只是短暫的愛了一下國」、「天冷了，年輕人要好好保護膝蓋」、「聽國家的，國讓你抵制就抵制，國讓你看你就看，別超綱，統一思想」、「這鬆口的速度也太快了吧，果然金錢至上」、「看來好像什麼事都沒發生過」。

另有網友為之緩頰稱，之前央視體育跟騰訊體育宣佈暫停的都是「季前賽（中國賽）」的轉播，並不是整個季前賽或整個年度的NBA轉播，「這叫理智愛國」！

(中時電子報)