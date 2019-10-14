台中市議員林汝洲於14日專案報告中表示，雖然空汙還沒辦法讓大家感受到完全解決，但市長在上禮拜三和所有議員和廣大台中市民先道了歉，說明市長有心在解決空汙；但中火從民國81年啟用至今，已滿27年，至今仍是中部地區最大的固定汙染源，是台中必須面對的問題！

林汝洲表示，他相信市府有心對抗空污，也相信市府有在努力，但努力的方向及做法都應該更多元，例如中龍也是台中第二大的污染源，除PM2.5外還有重金屬和戴奧辛汙染等，也應該檢討。

林汝洲指出，防治空汙是全民共識，也是全民責任。市府各局處都要動起來，例如勞工局要檢查工地揚塵、交通局要推廣大眾運輸、民政局要注意火葬場空汙、教育局要從小教育等。還是要由政府各部門一起齊心主動、積極出擊，把觀念、把做法告訴全民，大家一起來抗空污。

林汝洲強調，中火的存在27年來都是台中人的痛，國家的電力需求，經濟發展，不應該用臺中人的健康來換取，現在國家的能源政策是不正常的，市長對中火的要求，林汝洲和廣大市民都會是市長的後盾，議會應該不分黨派和市府一起來監督。

(中時 )