雲林縣長張麗善(右二)認購了自閉症畫家謝建鋒(左二)的《城郊》。(許素惠攝)

台灣公益CEO協會與小光點畫廊上午舉辦「看見小光點-寫生趣」小畫展。(許素惠攝)

為提升身心障礙者創業或就業，雲林縣府設立青創基金，經專業業師等相關單位輔導提出創業計畫通過審核，每案能獲得30至200萬元不等基金，預計明年元月開跑。

台灣公益CEO協會與小光點畫廊上午舉辦「看見小光點-寫生趣」小畫展，並進行認購，雲林縣長張麗善一口氣認購了兩幅，一幅是自閉症與馬凡氏症畫家謝建鋒的《城郊》，另幅是脊椎損傷的口畫家陳華國的《提攜》，而永農公司董事長吳永農等企業主也認購收藏了多幅其他畫家的畫作，振奮身心障友的心。

小光點畫廊發起人李佳鎂本身患有先天重型海洋性貧血的她，終生需要定期輸血、補充排鐵劑，否則隨時可能因血栓而中風，艱困的成長過程，讓她比一般人更了解生命的可貴，2015年獲「總統教育獎」，2017年在網路上成立「小光點畫廊」幫助身心障礙者展售畫作。

李佳鎂邀請大家用眼睛與畫作對話，走進身心障礙者的藝術世界，身心障友很需要家人的陪伴，社會的支持，以熱情全力創作出的作品，充滿對生命的希望，多多認購收藏就是最好的支持，可以激發障友更多的信心。

張麗善指出，為提升身心障礙者創業或就業，協助充分運用政府提供創業資源，今年度除了既有的身心障礙者創業貸款利息補貼，更積極推出「創業諮詢輔導服務實施計畫」，該計畫安排創業顧問從一開始的創業諮詢、評估創業可行性及後續申請各類創業資金等，一路陪伴身心障礙者協助他們創業或者是就業，實踐他們的夢想，青創基金明年元月將正式開跑，經審核通過每案能獲得30至200萬元不等基金支持。

縣勞工處長張世忠表示，縣府結合民間力量給身心障友更多揮灑夢想的機會，在創業輔導過程中發現有些人更適合進入職場，縣府也提供「身心障礙者職業重建服務」，透過個案管理員一案到底的服務，幫助身心障礙者找到工作。

(中時 )