台中市議會定期大會專案報告，市議員張瀞分持續關注台電台中火力發電廠增設火力發電機組議題，張瀞分說，蔡英文總統這個月12日上午出席「世紀離岸風電設備公司台北港南碼頭廠辦啟動儀式」時明確表示，【台灣不缺電，是一個不必爭辯的事實】，既然總統說台灣不缺電是不爭的事實，為什麼台電還要在台中火力發電廠增設2部燃氣機組，而且不肯承諾讓4部老舊機組除役，令人匪夷所思。

張瀞分說，根據環保局所提出的專案報告，台電台中火力發電廠目前已經是全世界第四大火力發電廠，目前有10部燃煤發電機組，如果再增設2部燃氣機組，恐怕將成為全世界最大的火力發電廠。

燃氣機組當然也會有汙染，大家可以體諒這是過度時期的權宜之計，但台中市民反對台中火力發電廠的發電機組【不減反增】，簡單來說，新增2部燃氣機組，相當於4部燃煤機組的發電量，就要同步讓4部老舊機組除役，讓中火發電機組數量成為10-4＋2。

張瀞分表示，台電口口聲聲說，新增2部燃氣機組讓中火的火力發電機組數量變成6＋2，根本欺騙台中人，因為，日前台中市議會國民黨團到台中火力發電廠抗議，要求台電副總簽下承諾書，讓老舊機組除役，但台電副總就是不敢簽名，還恐嚇說，中火老舊燃煤機組如果除役台中會缺電，最後甚至[落跑]，這證明台電在增設燃氣發電機組的同時，還打算繼續使用10部舊燃煤機組，擺明了欺負台中人。

張瀞分強調，蔡英文總統錯誤的能源政策，不能由台中人來承擔，蔡英文總統無視於以核養綠的公投結果，卻要台中人來承擔火力發電、嚴重空污、傷害健康的後果，台中人絕對不能接受。張瀞分要求台中市政府硬起來，一定要透過各種方式要求中火減煤四成，並且讓發電機組汰舊換新。

(中時 )