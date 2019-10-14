在美國總統川普默許下，土耳其軍隊9日以來持續在敘利亞北部掃蕩庫德族民兵，造成傷亡人數節節攀升，華府上周駁斥外界指背棄庫德族盟友的批評，還揚言將祭出能讓土國經濟「垮台」的制裁措施，路透社今天報導，川普最快本周就會對土耳其下制裁重手。

土耳其掃蕩敘利亞北部的庫德族民兵，雙方陷入交戰，美國總統川普13日指示五角大廈撤出1,000美軍。

路透社報導，美財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）11日才表示，川普已授權對土耳其實施「非常強力」的新制裁，現在華府似已準備好履行川普要搞垮土國經濟的威脅。

川普昨（13）日在推特發文，指出已經和共和、民主兩黨參議員商討對土耳其的制裁，並再度撂下狠話，「財政部已準備好展開行動」，儘管可能還需要一些立法程序，不過各界都有共識，還稱土耳其已要求不要這樣做，「敬請關注。」

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

匿名美官員透露，各級政府正在設法讓制裁得以施行。美國防部官員表示，動用美軍嚇阻土國對美盟友庫德族的軍事行動永遠都不在選項之內，川普周日已指示五角大廈讓美軍自敘北撤軍。

報導指出，目前尚不清楚華府會實施何種制裁，也不確定制裁可能造成的後果，不過聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍主席恩格爾（Eliot Engel）及委員會資深共和黨議員麥考爾（Mike McCaul）11日提出法案，計畫對參與敘利亞軍事行動的土國官員及和土國國防部門有關的銀行實施制裁，一直到土耳其結束在敘北的行動為止；該法案也計畫禁止運送武器到敘利亞境內的土國部隊，同時要求華府針對土購買俄羅斯S-400飛彈防禦系統祭出現有制裁。

除了經濟制裁，美國也可能中止對土軍售，或是檢視行動中土國違反人權的紀錄，威脅安上戰爭罪名對土施壓。

不過分析師懷疑華府任何針對安卡拉的懲罰行動將讓土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）改變心意，由於艾爾段長久以來視敘利亞境內的庫德族戰士為庫德工人黨（PKK）的黨羽，將對土國安全造成重大威脅，美國智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）中東計畫主任史坦（Aaron Stein）就指出，唯有敘利亞政府及俄羅斯能夠阻止土耳其行動，更直言這是美國的「巨大失誤」。

(中時電子報)