台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》日前宣布邀請金曲歌王蕭敬騰演唱《忠孝節義》第二單元主題曲〈孝感動天〉，激盪出不同的火花，引發戲迷與歌迷期待！劇組今（14日）公布由蕭敬騰演唱錄音花絮，國寶級歌仔戲天王楊麗花感動蕭敬騰願意為傳統戲曲文化付出，親自探班，向老蕭，謝謝他願意來協助，「真的讓我一生難忘」，蕭敬騰受寵若驚地說，「這只是小事，我做這件事的心態是容易的，為了傳統文化傳承，這是我應該去做的！」

蕭敬騰為楊麗花跨刀演唱〈孝感動天〉。（麗生百合提供）

楊麗花愛徒陳亞蘭則曝，這首〈孝感動天〉編曲上有搖滾的味道，又是一個相當有氣勢的歌曲，當初一寫出來心中演唱首選非金曲歌王蕭敬騰莫屬，當時楊阿姨還虧她：「妳免想了啦！老蕭很忙啦！」沒料到蕭敬騰說「只要是對的事情就不會忙」，一口答應排除萬難參與錄製力挺，楊麗花還歡呼開心地說太棒了！

楊麗花謝謝蕭敬騰的跨刀，會讓她一生難忘。（翻攝喜鵲娛樂提供影片）

楊麗花誇蕭敬騰「忠孝節義代表」！國寶親謝歌王獻唱：一生難忘

錄音過程中，楊麗花連忙關心詢問蕭敬騰，這首歌的歌詞都是文言文會不會不好唱？問他歌詞需不需要修改？當蕭敬騰回「沒有更動，因為不太懂」時，經紀人Summer也打趣說「老蕭不敢亂動」，楊麗花則霸氣回：「可以動啊！」老蕭則擔心如果改得太白話，感覺會太流行。

老蕭謙虛說跨刀只是小事。（翻攝喜鵲娛樂）

楊麗花透露自己很喜歡聽蕭敬騰唱歌，只要在電視上有看到他在唱歌，她一定要聽，「我真的很喜歡他的聲音，尤其他的高音，真的太乾淨了！沒話講！」她說自己為歌仔戲文化做了很多，老蕭又能來幫忙，「真的讓我一生難忘、永遠難忘」。

而陳亞蘭在錄音室聽見老蕭富有情緒張力的歌聲，一度感動得熱淚盈眶大飆淚，「這首歌難度高，老蕭可以唱成這樣，不愧是金曲歌王。很感謝他的協助，讓更多人知道歌仔戲的美」。

楊麗花謝謝蕭敬騰的跨刀，會讓她一生難忘。（翻攝喜鵲娛樂提供影片）

對於能夠參與《忠孝節義》第二單元〈孝感動天〉主題曲錄製，蕭敬騰表示：「這幾年因工作關係很少陪家人，對於歌曲中的孝道很有感觸，歌詞旋律一出來就讓我很有感覺，因此促成這次的合作，也很開心自己能為傳統文化盡一份心力。當天錄音結束後，蕭敬騰主動與楊麗花相擁，「謝謝給我這次機會，讓我好好表現。」楊麗花直呼老蕭是新一代忠孝節義的代表，「正面形象符合這首歌所需傳達的正能量，希望現在的年輕人能多了解我們自己的文化，將傳統文化延續並發揚光大。」

陳亞蘭聽老蕭錄唱〈孝感動天〉聽到飆淚。（翻攝喜鵲娛樂）

台視楊麗花歌仔戲《忠孝節義》口碑佳評如潮，全體平均收視率突破1.3，執行製作人陳亞蘭更預告今晚（14日）葉麗娜飾演的莊姬將與她飾演的趙武「母子相會」，劇中葉麗娜以為自己的獨子在出生後就被奸臣殺害，含淚數年，陳亞蘭直呼，「今晚再虐一波！」

老蕭非常投入錄唱〈孝感動天〉。（翻攝喜鵲娛樂影片）

老蕭非常投入錄唱〈孝感動天〉。（翻攝喜鵲娛樂影片）

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