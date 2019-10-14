颱風哈吉貝12日到13日侵襲日本部分地區，正當民眾面對強風大雨在家或到避難所避難時，有2名街友被東京都台東區的一處避難所拒於門外引發爭議，台東區公所表示會加以檢討。

日本朝日新聞報導，哈吉貝登陸的12日，2名想進入東京都台東區一處避難所的街友遭拒，台東區公所方面表示，避難所是供區民使用，因2名街友沒有固定住所，所以無法使用避難所。

12日上午9時左右，一名64歲的街友前往台東區立忍岡小學，由於沒有住址無法進入；這名街友受訪時說，自己有表明在北海道有住址，但還是被依「這是為了都民所設置的避難所」為由拒絕。

日本每日新聞報導，這名街友後來在上野車站外的建築物屋簷下，撐著塑膠傘過了一晚。

另一男性街友是在12日下午到同一處避難所，但同樣遭拒無法入內。

美國網路媒體BuzzFeed日文版報導，氣象預報哈吉貝12日晚間可能會對東京都等地帶來很大影響，許多協助街友的民間團體，當天還派出志工到上野站附近，發送印有避難所位置圖的傳單給街友們，呼籲街友們前往避難所。

但有街友到了避難所卻被拒絕，在大雨中走了30分鐘才到避難所的街友，不得不再走回來。

這樣的情況被PO上推特及臉書等社群網站後，許多日本民眾紛紛致電台東區公所災害對策總部抗議。台東區災害對策總部昨天面對媒體詢問時坦承，確實拒絕街友使用避難所。

台東區災害對策總部公關部門負責人說，民眾進入避難所時要在入口處填寫姓名與住址；街友來到避難所時說自己沒有住址，而避難所是為了供區民使用的設施，所以才會拒絕街友進入。

不過，台東區公所12日在小學及區民活動中心等4處開設避難所；區公所針對許多外國觀光客及住在日本其他地區的民眾，也特別在上野及淺草設置2個避難所，供外國觀光客及暫時無法回家的民眾使用。

這次發生這種不顧颱風侵襲危險，仍拒絕街友進入避難所避難的情況，遭日本網友圍剿。台東區災害對策總部公關部門負責人說，沒想到無固定住所的人會到避難所，未來會參考其他地方政府做法，及致電民眾提供的意見等，檢討如何保障生命安全。

非營利組織THE BIG ISSUE基金的理事稻葉剛批評，明明就是關乎人命的事情，卻有如此明顯的差別待遇，讓人命出現等級差距。

稻葉說，1995年日本發生阪神及淡路大地震時，也曾經出現過街友使用避難所的問題，當年就引發抗議，之後行政部門也有一致對應作法；但這次台東區的作法，讓問題再度浮現。

(中央社)